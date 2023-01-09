Генерал впервые назвал причину трагедии в Макеевке

Контрразведки не хватает на тыл

Генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев выделил ряд моментов, которые, по его мнению, существенно повысили качество проведения специальной военной операции на Украине. Прежде всего, речь идет об атаках на критические важные объекты противника. Второй фактор – умение признавать собственные ошибки и на их основе делать соответствующие выводы, что стало еще одним шагом Министерства обороны РФ, передает "Радио 1".

Российская разведка теперь имеет в распоряжении всю материальную часть – как коптеры, так и дальние системы. На территории РФ в тылу вычищают спящие украинские ДРГ, которые терроризируют тыл и устраивают диверсии на российских объектах.

"Могу сказать точно, что за неделю мы обнаруживаем по несколько групп. Правда, противник не оставляет попыток. Коллеги на фронте говорят, что в тылу стало намного спокойнее", – сообщил Гурулев.

По словам генерала, на внутренние операции у контрразведывательной службы не хватает сил. Однако вопрос о формировании СМЕРШ чрезвычайно актуален для выявления украинских ДРГ внутри РФ.

"Уверен, что по ситуации в Макеевке дело в чистом сливе информации – не в телефоне. За использование телефона на фронте настучат конкретно и не посмотрят на звание и должность. Пусть не СМЕРШ, а его аналог, но мы нуждаемся в эффекте, чтобы вычистить недруга из страны", – высказался Гурулев.

По информации телеканала "360", "Викинги" смогли уничтожить бронетехнику ВСУ, которая прибывала с подкреплением на одну из позиций противника. Наблюдатели группы обнаружили противника с помощью тепловизора.