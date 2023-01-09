У ВСУ в распоряжении целая цифровая сеть

Спутниковая группировка Североатлантического альянса передает украинскому командованию координаты, указал глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Именно эти спутники и дают ВСУ наводку для ракетных ударов, атак с беспилотниками и применением боевых припасов. Спутниковая навигация от Запада дает ВСУ целеуказание. А иметь дело российским войскам приходится именно с западной военной техникой, которая имеется в распоряжении противника, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В сравнении с иностранными, отечественные ПВО не имеют равных. В целом же, по военным возможностям РФ находится на уровне Запада, если исключать превосходство России в ПВО и ПРО, а также в ракетном вооружении.

Неизвестно, кстати говоря, как западная военная техника поведет себя в мороз – ее никто не разрабатывал для боевых действий в мороз. При температуре в 15 градусов мороза жидкости замерзают, а батареи для БПЛА довольно быстро разряжаются.

А обозреватель Bloomberg Андреас Клут заявил, что ВСУ должны исключить использование западной техники для ударов по российскому тылу – НАТО избегает открытой войны с Россией и принимает во внимание российскую ядерную доктрину, передает телеканал "360".