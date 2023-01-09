Руководитель профучилища работал на Киев

Примечательно инцидент произошел на территории Запорожской области. Там была выявлена вредительская деятельность директора Михайловского ПТУ. Руководитель профессионального технического училища был пойман на сотрудничестве с Вооруженными силами Незалежной.



Когда преступная деятельность директора профучилища была раскрыта, местные власти решили выгнать его на подконтрольную киевскому режиму территорию. С мужчины сняли высокие полномочия и отправили его на милость украинских боевиков.

Такой информацией с журналистами поделились правоохранители Запорожья. Сообщается, что Удовиченко В.К. собирал деньги на нужды украинских вояк, а также распространял на своем рабочем месте информацию о том, что киевский режим вскоре якобы снова возьмет власть в регионе. Более того, мужчина занимался саботажем учебного процесса в ПТУ.

Теперь предатель лишен возможности находиться на территории родного региона. Каким образом пособника националистов приняли на подконтрольной украинским властям территории, неизвестно.