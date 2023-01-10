Уже в январе: ЕС решил нанести удар по России

Наибольшую инициативу проявила Эстония

В Евросоюзе началась активная проработка новых норм законодательства, которые в перспективе позволять передать все замороженные российские активы в пользу Украины. Продвигать подобный план начала Эстония, которая планирует первой из всех европейских стран пойти на подобный шаг.

Уже в январе Таллин собирается предоставить юридический документ, в котором будет подробно описан процесс изъятия российских средств и передачи их Киеву, несмотря на санкции в отношении резервов, передает телеканал "360". После эстонские власти будут убеждать другие страны принять аналогичное решение.

Эстония собирается разработать проект документа как можно скорее, чтобы успеть до того, как Еврокомиссия решит, что делать с российскими 300 млрд евро, указывает "Радио 1".

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждает, что передача активов украинской стороне станет действенным продолжением работы по "привлечению России к ответственности за преступления и агрессию". Всего, по оценкам эстонских властей, в стране находится порядка 20 млн евро, которые принадлежат ЦБ РФ или попавшим под санкции российским лицам.