Шойгу сделал важное заявление для россиян

Министр поделился ведомственными планами на текущий год

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу выступил на тематическом селекторном совещании, сделав несколько важных заявлений.

В качестве первой задачи минист обозначил, что необходимо предпринять меры для качественного обновления ВС и повышения их боевых возможностей. Вторая – требуется составлять программы обучения личного состава, учитывая боевой опыт в Сирии и на СВО.

"Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы", – подчеркнул он.

Также Шойгу отметил, что нужно продолжать развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку именно это может гарантировать России безопасность и сохранение суверенитета. В ближайшее время в стране планируют расширить арсенал ударных средств, передает RT.

Он поручил повышать боевые возжможности Военно-космических сил – это будет касаться работы истребителей, бомбардировщиков, работающих в области действия систем ПВО.

Министр указал, что в ближайших планах перед ведомством стоит задача по совершенствованию снаряжения, тактической экипировки, систем управления связи. Также предстоит модернизировать работу военкоматов в самые короткие сроки.