Шойгу сделал важное заявление для россиян

Шойгу сделал важное заявление для россиян
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Министр поделился ведомственными планами на текущий год

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу выступил на тематическом селекторном совещании, сделав несколько важных заявлений.

В качестве первой задачи минист обозначил, что необходимо предпринять меры для качественного обновления ВС и повышения их боевых возможностей. Вторая – требуется составлять программы обучения личного состава, учитывая боевой опыт в Сирии и на СВО. 

"Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы", – подчеркнул он.

Также Шойгу отметил, что нужно продолжать развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку именно это может гарантировать России безопасность и сохранение суверенитета. В ближайшее время в стране планируют расширить арсенал ударных средств, передает RT

Он поручил повышать боевые возжможности Военно-космических сил – это будет касаться работы истребителей, бомбардировщиков, работающих в области действия систем ПВО. 

Министр указал, что в ближайших планах перед ведомством стоит задача по совершенствованию снаряжения, тактической экипировки, систем управления связи. Также предстоит модернизировать работу военкоматов в самые короткие сроки. 

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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