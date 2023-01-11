Названа следующая военная цель после освобождения Соледара

ВС РФ готовятся к новому наступлению

Накануне российским военным подразделениям спустя несколько недель ожесточенных боев удалось установить контроль над Соледаром. Сперва об этом сообщили военные корреспонденты, а позже подтвердили в ЧВК "Вагнер".

Город находится примерно в 75 км от Донецка и 10 км от Бахмута (Артемовск). Еще днем 10 января врио главы Денис Пушилин отмечал, что скоро Соледар будет полностью освобожден. Информацию подтверждали и западные журналисты, которые утверждали, что населенный пункт находится практически под полным контролем российской стороны.

Останавливаться на освобождении Соледара российские солдаты не намерены, передает Общественная служба новостей. По словам Пушилина, следующие военные цели подразделений – Артемовск и Северск.

"Дальше усилия будут направлены на краматорское и славянское направления", – рассказал он в эфире "России 1".

Украинская сторона уже подтвердила сдачу Соледара, но пока лишь на уровне Арестовича. Он указал, что некоторые подразделения ВСУ бежали с поля боя во время обороны города, передает телеканал "360". Официального заявления о сдаче позиций от Зеленского не было.

Анонимные источники в Telegram утверждают, что ночью главком ВСУ Валерий Залужный попросил президента Украины покинуть и Бахмут (Артемовск), который, учитывая большие потери, после сдачи Соледара удерживать бессмысленно.