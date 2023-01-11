Запад предложил России два варианта завершения СВО - эксперт

Запад предложил России два варианта завершения СВО - эксперт
Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Ни один из них Кремлю не подходит

Появившаяся в СМИ информация, что западные политики вместе с российскими в данный момент обсуждают возможные варианты завершения спецоперации, вероятно, правдива, однако "корейский сценарий" предложила не Москва, а Брюссель, считает военный эксперт Константин Сивков. 

По его словам, сейчас активно прорабатываются два возможных варианта прекращения конфликта, но ни один из них не соответствует российским интересам. Первый – аналог 38-параллели с условным разделением по Днепру. Одну часть будет контролировать Россия, другую – Запад. В этом случае Москва понесет политическое поражение, поскольку так и не добьется свержения действующей власти в Киеве, а получит некое подобие Минских соглашений. 

"Есть и более жесткие позиции, которые предполагают уход России из всех освобожденных регионов", – рассказал он.

Поэтому, заявил Сивков, российская сторона придерживается трех главных принципов для завершения СВО – капитуляции, денацификации и демилитаризации. 

Украинская сторона, в свою очередь, тоже отказывается от каких-либо договоренностей с российской. По словам властей, единственный возможный вариант – уход ВС РФ до границ 1991 года. 

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
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