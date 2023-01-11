Минобороны РФ опровергло освобождение Соледара

Минобороны РФ опровергло освобождение Соледара
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бои за город продолжаются

Российское оборонное ведомство опубликовало первый официальный комментарий по поводу сведений об освобождении Соледара от ВСУ. По заявлению Минобороны, пока город только блокирован с севера и юга.

Представители ведомства утверждают, что в данный момент штурмовые отряды ведут бой в городе – они наносят удары по опорным пунктам противника. 

Ранее в Кремле, комментируя сведения об освобождении Соледара, призывали дождаться официальных заявлений со стороны Минобороны. Врио главы ДНР Денис Пушилин при этом сообщал, что взятие города является переломным моментом в освобождении региона, передает "Свободная пресса". 

Об установлении контроля над Соледаром сообщали в ЧВК "Вагнер". Украинская сторона при этом утверждала, что бои в населенном пункте продолжаются, оставление позиций в Киеве не подтвердили. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Шойгу сделал важное заявление для россиян

Министр поделился ведомственными планами на текущий год

В Австрии обнаружили неожиданный "плюс" конфликта на Украине

Вена выступила с неординарным заявлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей