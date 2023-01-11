Минобороны РФ опровергло освобождение Соледара

Бои за город продолжаются

Российское оборонное ведомство опубликовало первый официальный комментарий по поводу сведений об освобождении Соледара от ВСУ. По заявлению Минобороны, пока город только блокирован с севера и юга.

Представители ведомства утверждают, что в данный момент штурмовые отряды ведут бой в городе – они наносят удары по опорным пунктам противника.

Ранее в Кремле, комментируя сведения об освобождении Соледара, призывали дождаться официальных заявлений со стороны Минобороны. Врио главы ДНР Денис Пушилин при этом сообщал, что взятие города является переломным моментом в освобождении региона, передает "Свободная пресса".

Об установлении контроля над Соледаром сообщали в ЧВК "Вагнер". Украинская сторона при этом утверждала, что бои в населенном пункте продолжаются, оставление позиций в Киеве не подтвердили.