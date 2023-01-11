"Настало время": на Украине потребовали от НАТО атаковать Россию

В Киеве опасаются, что альянс перестанет поставлять вооружение

Бывший посол Украины в Белоруссии и член переговорной группы в Минске Роман Бессмертный утверждает, что нужно привлечь объединенный контингент НАТО к сражению на украинской территории. В противном случае альянс перестанет оказывать стране военную поддержку в прежнем объеме.

Экс-дипломат указал, что Киев может продолжать собственными силами сражаться в конфликте, выйти на установленные украинскими властями границы, но это не означает, что противостояние с Москвой на этом завершится.

"Настало время. Украина должна поставить вопрос о привлечении личного состава армий государств, которые сегодня являются союзниками Украины", – считает он.

Бессмертный опасается, что избирательная система западных стран может навредить Украине в вопросе поставок вооружения и другой помощи, в итоге все попросту остановится. По его словам, чтобы избежать такого исхода нужно привлечь к участию в боям коалицию, в состав которой вошли бы немецкие, французские, польские и британские солдаты. Именно они должны пойти в атаку на Россию. Иначе, уверяет чиновник, в будущем им придется сражаться с российскими войсками, но уже на собственной территории.