"Настало время": на Украине потребовали от НАТО атаковать Россию

"Настало время": на Украине потребовали от НАТО атаковать Россию
Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
В Киеве опасаются, что альянс перестанет поставлять вооружение

Бывший посол Украины в Белоруссии и член переговорной группы в Минске Роман Бессмертный утверждает, что нужно привлечь объединенный контингент НАТО к сражению на украинской территории. В противном случае альянс перестанет оказывать стране военную поддержку в прежнем объеме.

Экс-дипломат указал, что Киев может продолжать собственными силами сражаться в конфликте, выйти на установленные украинскими властями границы, но это не означает, что противостояние с Москвой на этом завершится. 

"Настало время. Украина должна поставить вопрос о привлечении личного состава армий государств, которые сегодня являются союзниками Украины", – считает он.

Бессмертный опасается, что избирательная система западных стран может навредить Украине в вопросе поставок вооружения и другой помощи, в итоге все попросту остановится. По его словам, чтобы избежать такого исхода нужно привлечь к участию в боям коалицию, в состав которой вошли бы немецкие, французские, польские и британские солдаты. Именно они должны пойти в атаку на Россию. Иначе, уверяет чиновник, в будущем им придется сражаться с российскими войсками, но уже на собственной территории. 

Источник: Политнавигатор ✓ Надежный источник
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