Запад требует от Зеленского срочно сдать Бахмут российской армии

Запад требует от Зеленского срочно сдать Бахмут российской армии
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/www.globallookpress.com
Киев не оправдал надежд

Политические элиты Запада призвали Вооруженные силы Украины оставить Бахмут и занять новую оборонительную линию, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

В кулуарах чиновники западных стран все чаще обсуждают провал Владимира Зеленского, который не смог справиться с задачей, невзирая на обширную военную помощь и мобилизационные резервы. "Дыры" в обороне пытались заделать живой силой в огромном количестве, что лишь замедлило наступление российских войск, однако так и не дало ВСУ преимущества.

"Ряд чиновников из Запада и Украины утверждают, что целесообразнее было бы отойти на новую линию к западу от города – пока что отход вполне реален для организации", – говорится в материале.

Напомним, за Бахмут и Соледар в настоящее время ведутся ожесточенные и кровопролитные бои. Через Бахмут, расположенный к северу от Горловки в Донецкой Народной республике, проходит сеть автомобильных дорог и железнодорожных путей.

Украинские власти тем временем пытаются спасти информационный фон, из которого испаряется военный конфликт на территории страны. Дипмиссия Киева пытается с лета запросить у Филиппин переговоры с Зеленским, однако, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", регулярные попытки ни к чему не приводят. Администрация Фердинанда Маркоса игнорирует запросы украинских коллег.

Источник: Wall Street Journal ✓ Надежный источник
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