Шойгу отстранил "Генерала Армагеддона" от командования СВО

Суровикина понизили

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провел перестановку, назначив командующего объединенной группировкой войск в СВО Валерия Герасимова, который в настоящее время является начальником Генштаба ВС РФ. Сергей Суровикин, до настоящего времени командовавший проведением специальной военной операцией на Украине, ныне назначен его заместителем.

Еще один заместитель Герасимова – главнокомандующий сухопутными войсками, генерал-полковник Алексей Ким.

В оборонном ведомстве объяснили, что таким образом Шойгу решил повысить уровень руководства СВО из-за расширения масштаба военной кампании на Украине, а также растущая необходимость в укреплении взаимодействия между войсками.

Суровикина уже успели прозвать "генералом Армагеддоном". В The Telegraph недавно заявили, что речь идет о "самом компетентном командире от России", который смог стабилизировать линию фронта и дисциплинировать российские войска. По мнению ряда медиа, именно Суровикин убедил Кремль приступить к массированным ударам по инфраструктуре Украины.