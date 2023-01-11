Украина устроила публичную истерику перед НАТО

Игра стоила свеч - ВСУ получат танки

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что политическое руководство страны ожидает от Североатлантического альянса куда большего, чем кормящих заявлений об "открытых дверях", якобы распахнутых для Киева.

Глава государства заявил, что теперь Киев еще острее, чем раньше, нуждается в "шагах вперед". На предстоящем саммите блока, который состоится в Литве, страны-члены альянса примут нужное решение и откажутся от голословных заявлений, выразил надежду Зеленский.

11 января стало известно, что в ходе подписания лидерами Польши, Украины и Литвы совместной декларации Люблинского треугольника Киев получит роту танков Leopard 2 – порядка десяти единиц. Таким образом, Киев добился создания неприятного для России инцидента поставок тяжелой бронетехники со стороны Запада.

Польша является уже второй страной, пообещавшей Киеву поставки танков. До этого президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что отправит для ВСУ танки AMX-10RC. С высокой долей вероятности украинские власти таким образом смогут продавить и остальные государства на поставку тяжелой военной техники, включая Германию – прецедент создан, а потому Киев может давить на ФРГ. Генсек НАТО Столтенберг ранее заявил, что поддержка альянса "существенно меняется".