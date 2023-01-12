Раскрыта причина назначения Герасимова командующим СВО

Россия готовится к решительным действиям на поле боя

Понижение Сергея Суровикина до заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в зоне СВО и назначение на его место Валерия Герасимова было обоснована в текущих условиях. Причину, почему руководство страны пошло на такой шаг, назвал военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что ранее командующий СВО не мог охватить весь спектр задач, которые перед ним стояли, хотя оперативных вопросов было очень много. Суровикин должен был отвечать за обеспечение войск, эвакуацию раненых и подобное. Назначение на пост начальника Генштаба позволит в разы уменьшить срок принятия важных решений.

"Данное решение было принято для того, чтобы проводить масштабные операции, для которых одного обособленного командования СВО недостаточно", – уверяет эксперт.

Американские эксперты придерживаются похожего взгляда. Институт изучения войны в своем отчете указал, что Герасимов, вероятно, нужен для ведения и поддержки решительных действий в зоне СВО. Также таким образом в Кремле продемонстрировали, что Министерство обороны до сих пор занимает лидирующую роль в решении задач на поле боя.

Согласно указу министра обороны России Сергея Шойгу, заместителями Герасимова, помимо Суровикина, будут главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба Алексей Ким, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".