Спасенные бойцами ЧВК "Вагнер" соледарцы надеются навсегда остаться с Россией.

В беседес корреспондентом эвакуированные жители Соледара выразили свою радость в связи с тем, что город теперь находится под контролем ЧВК "Вагнер".



По их словам, с июля военнослужащие ВСУ отбирали у местных жителей продукты и транспорт, сбивали пешеходов и располагали свои позиции рядом с мирными жителями, ставя их безопасность под угрозу.

"Из-за зверств ВСУ, которые начались еще с июля месяца, нам пришлось на полгода переехать в подвал. Поэтому мы очень обрадовались, что наконец-то этот день пришел и их выгнали отсюда", – рассказал мужчина, который был эвакуирован "музыкантами" из города.

Как отмечают местные жители, украинские военнослужащие могли украсть воду, еду и такие предметы быта, как керосиновые лампы, потому что "им нужнее". Как правило, они приходили ночью и забирали вещи, пока никто не видит.

Соледарцы выразили благодарность бойцам "Оркестра", которые вывезли жителей в безопасное место и освободили город. Местные жители отмечают, что других российских подразделений в городе не видели.

"Единственные, кому огромное спасибо – герои и молодцы, бойцы ЧВК "Вагнер", которые эвакуировали нас. Если бы не они, я не знаю, что бы с нами было, поскольку дом уже начался развалиться из-за большого количества прилетов со стороны ВСУ".

Жители города надеются на время эвакуироваться в Россию, а также хотели бы стать частью РФ и больше не жить при киевской власти.

"Очень хотим стать часть большой семьи Российской Федерации и больше никогда не возвращаться на Украину", – заключил мужчина.

Известно, что Соледар был полностью взят 11 января, о чем сообщил бизнесмен Евгений Пригожин, который вместе с бойцами ЧВК "Вагнер" находится в городе. По его словам, было убито около 500 украинских военнослужащих, многие сдались в плен.