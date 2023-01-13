Россия послала Украине страшное предупреждение

Такого мнения придерживаются американские эксперты

Назначение Валерия Герасимова на пост командующего объединенными войсками в зоне СВО может быть плохим сигналом для украинского руководства. По мнению экспертов американского The Wall Street Journal, это является предвестником нового масштабного наступления России.

Эксперты считают, что понижение Суровикина в должности стало ударом Кремля по всем сторонникам слишком жестких действий на Украине и выражением приверженности Министерству обороны страны. Главный директор лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти отметил, что назначение Герасимова может говорить о том, что в ближайшее время ВС РФ пойдут в серьезное наступление.

Тем не менее, в Киеве считают, что кадровые изменения не сильно скажутся на характере боев – со своей стороны менять тактику они не планируют, также отчаянно сопротивляясь продвижению российской армии и кидая все больше личного состава в самые горячие зоны.

В Кремле новую должность Валерия Герасимова объясняли словами представителей Минобороны. Как передает "Свободная пресса", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что ему нечего добавить к комментарию о том, что командующий был назначен из-за расширения масштаба задач спецоперации на Украине.