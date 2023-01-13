Минобороны РФ раскрыло неизвестные подробности освобождения Соледара

Минобороны РФ раскрыло неизвестные подробности освобождения Соледара
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Военные использовали хитрый маневр во время боев

Впервые российское оборонное ведомство подтвердило, что город Соледар был освобожден от украинских военных. По сообщению Минобороны, операцию завершили вечером 12 января.

Как отметили в министерстве, населенный пункт имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий российскими военными. Это позволит отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего ВС РФ планируют взять их в "котел". 

"В ходе освобождения Соледара подразделения ВДВ совершили скрытый маневр, атаковали позиции Киева, блокировали город с северной и южной сторон", – сообщили в Минобороны.

Также военные отметили, что во время операции по установлению контроля за городом были уничтожены три самолета и один вертолет, которые занимались огневой поддержкой ВСУ. За последние трое суток в Соледаре погибло около 700 украинских военных, удалось лишить украинскую армию 300 единиц техники.

Отдельно в министерстве подчеркнули, что взятие города стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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