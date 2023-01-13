Минобороны РФ раскрыло неизвестные подробности освобождения Соледара

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Впервые российское оборонное ведомство подтвердило, что город Соледар был освобожден от украинских военных. По сообщению Минобороны, операцию завершили вечером 12 января.
Как отметили в министерстве, населенный пункт имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий российскими военными. Это позволит отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего ВС РФ планируют взять их в "котел".
"В ходе освобождения Соледара подразделения ВДВ совершили скрытый маневр, атаковали позиции Киева, блокировали город с северной и южной сторон", – сообщили в Минобороны.
Также военные отметили, что во время операции по установлению контроля за городом были уничтожены три самолета и один вертолет, которые занимались огневой поддержкой ВСУ. За последние трое суток в Соледаре погибло около 700 украинских военных, удалось лишить украинскую армию 300 единиц техники.
Отдельно в министерстве подчеркнули, что взятие города стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией.
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