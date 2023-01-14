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Недавно информационное пространство разорвали долгожданные новости о полном освобождении Соледара. В этом многострадальном городе Донецкой народной республики долгое время шли ожесточенные бои. Жители города рассказали, как им приходилось страдать во время украинской оккупации.
Сейчас беженцы из разгромленного населенного пункта размещаются в Первомайском. Один из них подробно рассказал, что происходило в Соледаре до освобождения. Мужчина сообщил, что украинцы вели себя, как настоящие преступники. Боевики регулярно обстреливали мирные кварталы и абсолютно не щадили простых людей.
Более того, украинских мародеров весьма интересовала материальная составляющая. Вояки регулярно забирались в чужие дома и выносили оттуда все ценности.
"Я инвалид без ноги, но они даже мою "копейку" ("Жигули") с ручным управлением забрали, ничем не брезговали", – с ужасом вспоминает житель Соледара.
Мужчина подчеркнул, что местным жителям на протяжении полугода фактически приходилось жить в подвалах. Только так они могли спастись от регулярных обстрелов. При этом украинцы проявляли особую жестокость – они приходили и забрасывали погребы с людьми гранатами. Несчастные долго ждали, когда российские войска смогут освободить многострадальный город – наконец-то это произошло.
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