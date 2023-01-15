В офисе Зеленского переполох: Арестович признал причастность ВСУ к взрывам в Днепре

Киев попытался спихнуть трагедию на Россию, но что-то пошло не так

Глава Днепра Борис Филатов отреагировал на скандальные слова советника офиса президента Украины Алексея Арестовича: последний недавно сообщил, что на разрушенный многоэтажный дом в Днепре упала ракета, сбитая Вооруженными силами Украины.

Сама трагедия, по некоторым данным, произошла 14 января. На дом, в котором проживали до 200 человек в 72 квартирах, упала ракета. Украинская сторона же сразу обвинила Россию в произошедшем. Затем последовали слова Арестовича о том, что украинские ПВО сбили ракету – сразу всплыли вопросы о том, по какой причине противоракетную оборону размещают в пределах городских агломераций, жертвуя мирным населением и сознательно превращая города в руины.

"Просто моделируйте такой месседж, что за жертвенную смерть 100 украинцев, ВСУ получит от Запада 100 новейших танков. Вы готовы принести в жертву 100 мирных? Мы вам ответим: те кто сидит в кабинетах на "4 этаже", готовы. Если надо – они и АЭС подорвут", – пишет телеграм-канал "Картель".

Арестович же выдвинул крайне невыгодную для офиса Зеленского политическую версию – советник администрации президента Украины заявил, что ни одно ПВО не могло бы вызвать такие разрушения. Тем самым и указал на криворукость украинских ПВО. После этого мэр Днепра заявил, что всегда считал последнего "скотом и помойным ртом".