Как подготовить к этому население, Банковая пока не знает

Вооруженные силы Украины готовят население к объявлению о сдаче Бахмута россиянам. По информации The Washingtin Post, без такого решения Киеву в принципе не добиться успеха в зимний сезон, не говоря о возвращении территорий под свой контроль.

"Владимир Зеленский должен показать, что Киев сохраняет импульс на поле боевых действий, а также сохранить поддержку западных союзников", – говорится в материале.

Один из командующих ВСУ на условиях анонимности сообщил западным медиа, что его подразделение столкнулось с большими потерями. ВСУ не желают сдавать Бахмут, однако Генштаб понимает, что отступление может сохранить жизни сотен военнослужащих.

В ближайшие месяцы Генштаб ВСУ надеется на проведение контрнаступления. Без такого тактического маневра, как отступление, войска будут постоянно находиться в деморализованном состоянии, не имея возможности на передышку.

Напомним, ВС РФ в настоящее время удерживают контроль над Соледаром, что позволяет войскам отрезать путь снабжения ВСУ к юго-западу от Бахмута. Противник столкнулся с риском быть блокированным в котле, который будет образован после взятия города войсками ВС РФ.

Ранее в Минобороны России указали, что 14 января по системе военного управления ВСУ был совершен удар, в ходе которого удалось поразить все объекты, назначенные в качестве целей при проведении атаки, передает "Пятый канал".