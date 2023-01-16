ВСУ сдали еще один населенный пункт вблизи Бахмута: оперативная информация

Официального подтверждения новости пока не было

В социальных сетях появилось сообщение польского наемника, который сражается в рядах ВСУ. По его словам, его подразделение уже сдало российским военным Клещеевку.

Аналогичную информацию со ссылкой на собственные источники приводит и военкор Сергей Пегов в своем Telegram. В сообщении указывается, что после боев ЧВК "Вагнер" смогли выбить ВСУ из населенного пункта.

"Таким образом, не только с севера, со стороны Соледара, но и с юга смыкаются клещи вокруг Бахмута", – отметил он.

Официального подтверждения информации со стороны ЧВК и Минобороны РФ пока не было.

Военный корреспондент Александр Симонов утверждал, что штурмовики "Вагнера" продолжают вести штурм Клещеевки. В перспективе освобождение населенного пункта позволит далее развить наступление на Красное.

Также есть сведения, что бойцы "Вагнера" взяли под контроль н.п Соль. Он представляет собой важный транспортный узел, контроль над которым ликвидирует для ВСУ возможность прямого сообщения между Бахмутом (Артемовском) и Северском.