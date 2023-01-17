Озвучена ключевая проблема ВС РФ в зоне СВО

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Российская армия во время спецоперации на Украине столкнулась с проблемой, решить которую оперативно нет никаких возможностей. Об этом рассказал политолог Сергей Михеев.
Он отметил, что иногда разговаривает с военными, которые принимают участие в СВО. Многие из них жалуются, что кадровых офицеров категорически не хватает. В этом, по его словам, виновата реформа Сердюкова-Макарова.
"Почему нехватка?! Потому что нет училищ, которые их выпускают. Огромное количество училищ просто сократили", – указал эксперт.
Михеев рассказал, что восполнить нехватку офицерского состава пытались также с помощью мобилизации, но на деле оказалось, что от офицеров у них только звание, сообщает Общественная служба новостей.
"Дуриком когда-то военную кафедру закончили, а им говорят: давай, командуй подразделением, веди его в бой. В какой бой? Каким подразделением?", – сказал он.
Политолог выразил надежду, что проблема с нехваткой кадров в будущем будет решена.
Берлин любезно предоставил территорию своей страны для учений
Вскрылись реальные отношения между странами