Эксперт рассказал, на что чаще всего жалуются военные

Российская армия во время спецоперации на Украине столкнулась с проблемой, решить которую оперативно нет никаких возможностей. Об этом рассказал политолог Сергей Михеев.

Он отметил, что иногда разговаривает с военными, которые принимают участие в СВО. Многие из них жалуются, что кадровых офицеров категорически не хватает. В этом, по его словам, виновата реформа Сердюкова-Макарова.

"Почему нехватка?! Потому что нет училищ, которые их выпускают. Огромное количество училищ просто сократили", – указал эксперт.

Михеев рассказал, что восполнить нехватку офицерского состава пытались также с помощью мобилизации, но на деле оказалось, что от офицеров у них только звание, сообщает Общественная служба новостей.

"Дуриком когда-то военную кафедру закончили, а им говорят: давай, командуй подразделением, веди его в бой. В какой бой? Каким подразделением?", – сказал он.

Политолог выразил надежду, что проблема с нехваткой кадров в будущем будет решена.