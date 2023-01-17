Шойгу объявил о масштабных изменениях в Армии России

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Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности Вооруженных сил до 1,5 млн в течение 2023-2026 годов. Он отметил, что нужно уделить особое внимание комплектованию войск контрактниками, а также заняться увеличением числа полигонов и нарастить объемы подготовки специалистов.
Глава Минобороны поручил усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН, сформировать армейский корпус в Республике Карелия и два новых военных округа – Московский и Ленинградский.
Из-за роста численности ВС РФ, по его указу, планируется увеличение количества тренировочных полигонов.
Ранее министр проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне проведения СВО, сообщает "Пятый канал".
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Он назвал всего три страны, которые не принимают в ней участия