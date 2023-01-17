Шойгу объявил о масштабных изменениях в Армии России

Шойгу объявил о масштабных изменениях в Армии России
Фото: The Kremlin Moscow/www.globallookpress.com
В стране создадут новые военные округа

Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности Вооруженных сил до 1,5 млн в течение 2023-2026 годов. Он отметил, что нужно уделить особое внимание комплектованию войск контрактниками, а также заняться увеличением числа полигонов и нарастить объемы подготовки специалистов.

Глава Минобороны поручил усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН, сформировать армейский корпус в Республике Карелия и два новых военных округа – Московский и Ленинградский. 

Из-за роста численности ВС РФ, по его указу, планируется увеличение количества тренировочных полигонов. 

Ранее министр проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне проведения СВО, сообщает "Пятый канал". 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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