Шойгу объявил о масштабных изменениях в Армии России

В стране создадут новые военные округа

Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности Вооруженных сил до 1,5 млн в течение 2023-2026 годов. Он отметил, что нужно уделить особое внимание комплектованию войск контрактниками, а также заняться увеличением числа полигонов и нарастить объемы подготовки специалистов.

Глава Минобороны поручил усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН, сформировать армейский корпус в Республике Карелия и два новых военных округа – Московский и Ленинградский.

Из-за роста численности ВС РФ, по его указу, планируется увеличение количества тренировочных полигонов.

Ранее министр проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне проведения СВО, сообщает "Пятый канал".