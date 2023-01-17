Ждать ли мобилизации: за счет кого выполнят новое поручение Минобороны

Указ президента до сих пор не утратил юридической силы

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о планах увеличить численность российской армии до 1,5 млн человек. Такое решение он принял на фоне слухов о новой волне мобилизации в России, о которой так настойчиво говорит украинская разведка.

В Кремле объяснили, что решение Минобороны по наращиванию численности войск связано с "прокси-войной, которую Запад ведет против России", а сообщения о мобилизации "искусственно будируют" из-за рубежа.

Военный эксперт Игорь Коротченко объяснил, что может стоять за новым поручением Шойгу. Он полагает, что российское руководство таким образом пытается обезопасить страну в случае прямого столкновения с НАТО.

"Такой сценарий сегодня рассматривается как вполне вероятный. Именно поэтому сегодня особенно важно создание новых частей и подразделений, комплектование и развертывание их на угрожающих направлениях", – заявил он.

Аналитик выразил мнение, что вместе с этим Совбез России нужно наделить особыми полномочиями, чтобы, в случае чего, орган мог самостоятельно принимать ключевые решения в области обороны и безопасности.

До этого председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждал, что количество срочников, которых традиционно призывали на службу, в связи с инициативой Шойгу увеличено не будет. Эксперты выражают мнение, что численность российской армии может вырасти из-за изменения сроков службы.

"При таком варианте количество призываемых срочников останется прежним, но их число в армии увеличится", – предположил юрист Сергей Петров.

Другой вариант – расширить прием на контрактную службу.

В прошлом году, за месяц до мобилизации, Владимир Путин подписал указ, который устанавливал штатную численность ВС РФ в размере 2,039 млн единиц, из которых 1,15 млн был личный состав. Таким образом, их число выросло на 137 тыс. человек.