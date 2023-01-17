"Высший уровень пропаганды": киевский политолог - о лжи Зеленского по трагедии в Днепре

Бывший советник Кучмы рассказал, как власти пытаются скрыть интересный факт от населения Незалежной

Банковая пытается в очередной раз выйти сухой из воды и придумать оправдание для фиаско украинской ПВО. А противоракетная оборона ВСУ не справляется по причине того, что российские войска стали применять некие новые ракеты, заявил киевский политолог, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Украинская разведка, видимо, проспала этот факт – мимо ПВО проскакивают ракеты до Житомира, Ровно, Луцка и даже Львова. СБУ же не способно ни на что, кроме терроризирования украинского населения и бегства из офиса при наступлении россиян, как это было в Херсоне.

Для того, что отвлечь население, уверен спикер, офис Владимира Зеленского решил вызвать удар на Алексея Арестовича, который блокирует своей психотерапией факт того, что россияне практически полностью вывели из строя критическую инфраструктуру в Киеве и области.

Советник офиса президента Украины Арестович в очередной раз прикинулся уставшим и томным, что сработало на "ура" в очередной раз.

"Биомасса, планктон повелись по полной программе. Все переключились на Арестовича, который стал объяснять. Высший уровень пропаганды. И никто не понял, как и что произошло. А что показали события? Что украинская ПВО не выстоит перед новыми атаками РФ. Удары они нанесли новыми ракетами", – высказался Соскин.