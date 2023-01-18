Россия начала подготовку к полной победе на Украине

Руководство страны может пойти по одному из двух путей для достижения цели

Украинский депутат Егор Черниев утверждает, что российская сторона вполне может одержать победу в конфликте. Существует два сценария, по которым могут развиваться события в ближайшее время, уверяет он.

Первый подразумевает быструю и полную победу России, сообщает URA.RU.

"Он (Владимир Путин – прим. редакции) может попытаться начать новое наступление на Киев. Одновременно русские могут попытаться поразить некоторые цели на западе Украины, чтобы отрезать наши основные транспортные пути", – заявил депутат.

Такая стратегия позволит российским войскам перекрыть артерии поставок западного вооружения. Однако военные эксперты утверждают, что, согласно спутниковым снимкам, Москва не собирается идти таким путем.

Второй вариант достижения победы для России более длительный, он требует контроля над регионами на востоке Украины, включая Донбасс, сообщает Общественная служба новостей. По словам Черниева, через 6-12 месяцев после этого Москва может начать подготовку для "ликвидации государственности и присоединения Украины".

Западные аналитики полагают, что этот сценарий более вероятен в текущих условиях. Однако, по их мнению, существуют и другие варианты того, как будут разворачиваться военные действия в ближайшее время. К примеру, ВС РФ могут заняться остановкой любого продвижения ВСУ, либо Россия может задействовать ядерное оружие, но это будет "слишком рискованный шаг".