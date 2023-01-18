Путин обратился к народу с важным заявлением. Онлайн

Путин обратился к народу с важным заявлением. Онлайн
Фото: пресс-служба Президента России
Президент раскрыл смысл начала спецоперации

Владимир Путин сегодня, 18 января, прибыл в Санкт-Петербург в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Глава России выступил с несколькими важными заявлениями для россиян.

Сперва он поздравил всех ветеранов с праздником, отметив, что это крайне важной событие в истории страны, которое, в конечном итоге, привело к победе. 

Также он рассказал о причинах, почему пришлось начать спецоперацию на Украине.

"Трагедия, связанная с событиями на Украине, началась в 2014 году. С вооруженного переворота на Украине, антиконституционного. Это потребовало от нас – помощи крымчанам, затем последовали события на Донбассе. Смысл спецоперации защитить наших людей, которые проживают на этих территориях", – заявил президент.

Все, что происходит сейчас, по его словам, является попыткой "прекратить войну" и защитить людей, которые проживают на "наших исторических территориях". 

"Украине не пройдет даром то, что они сделали и сейчас делают с православной церковью", – сказал он.

Также он прокомментировал резолюцию ООН, осуждающую героизацию нацизма. Президент заявил, что "это не просто амнезия историческая и политическая, а попытка держать фронт давления на РФ". 

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