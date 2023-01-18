Вертолет с главой МВД Украины сбили ракетой: никто не выжил

Всего погибло 16 человек

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в результате крушения вертолета в Киевской области погибло руководство МВД Украины. Это министр внутренних дел Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин.

По предварительной версии, вертолет был сбит зенитной ракетой, предположительно ПЗРК. В МВД Украины среди возможных причин крушения вертолета в Броварах назвали неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсию.

Всего в результате крушения воздушного судна в Броварах погибли 16 человек, среди которых двое детей и девять пассажиров. Еще 22 человека были ранены, из них 10 – дети.

О происшествии стало известно сегодня, 18 января, утром, сообщает телеканал "360". Сообщалось о крушении крупного летательного аппарата вблизи детского сада в Броварах.