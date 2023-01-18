"Лобовая атака": эксперт раскрыл военный маневр РФ по выдавливанию ВСУ из Бахмута

Соледар может стать переломным моментом в зимней кампании, считает обозреватель

Освобождение Славянска и Краматорска под контроль РФ представляет особую сложность, учитывая эшелонированную оборону, выстраиваемую ВСУ на протяжении нескольких лет. Поэтому особый упор российские войска будут делать на артиллерию, уверен военный эксперт, обозреватель и полковник запаса Геннадий Алехин.

На линии Северск-Соледарск уже дают о себе знать определенные изменения в боевых действия – войска РФ создают танковые и артиллерийские "кулаки". Четко взаимодействует с "Вагнером" и десантные войска, и артиллерия, и ВКС с танками. Поэтому медиа сообщают об оперативном окружении ВСУ,

Победа будет определяться такими преимуществами, как силы и средства. Минимальная пропорция – 3 к 1. Поэтому, считает Алехин, российские войска продавливают противника за счет лобовых атак.

Городские бои в основном, считает обозреватель – прерогатива "вагнеровцев". Внешнее кольцо контролируют артиллерия с авиацией. Нужно помнить, что штурмовиков поддерживают танки с бронетехникой – включая "Терминаторы".

Соледар стал примером наличия взаимодействия между Министерством обороны России с "Вагнером". Пропаганда Киева в итоге была вынуждена признать поражение в Соледаре. Уничтожен крупнейший опорный пункт ВСУ, которым, к тому же, нанесли очень ощутимый урон в живой силе. Впрочем, Киев и сам в курсе этих потерь. Нарушен канун военного закона – обороняющиеся потеряли больше, чем атакующие.