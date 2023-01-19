Российские бойцы продолжают выполнять поставленные перед ними задачи

На территории украинского государства продолжаются ожесточенные бои. На ежедневной основе в главном оборонном ведомстве нашей страны отчитываются о достигнутых за сутки успехах. Сегодня, 19 января, в Минобороны сообщили, что нашим военным удалось серьезно продвинуться на Донецком направлении.



Сообщается, что в этой зоне фронта ликвидировано до восьми десятков всушников. Там же были разгромлены три французские артустановки CAESAR. Также была разрушена мощная артиллерийская система М-777.



Кроме того, на территории Донецкой народной республики был ликвидирован крупный склад боеприпасов Вооруженных сил Незалежной и радиолокационная станция американского производства.

На Южнодонецком направлении нашим войскам удалось занять более выгодные позиции, в ходе боев было ликвидировано более трех десятков украинских вояк.

