Десятки трупов: Армия России уничтожила французские установки на Донецком направле

Десятки трупов: Армия России уничтожила французские установки на Донецком направлении
Фото: www.unsplash.com
Российские бойцы продолжают выполнять поставленные перед ними задачи

На территории украинского государства продолжаются ожесточенные бои. На ежедневной основе в главном оборонном ведомстве нашей страны отчитываются о достигнутых за сутки успехах. Сегодня, 19 января, в Минобороны сообщили, что нашим военным удалось серьезно продвинуться на Донецком направлении.

Сообщается, что в этой зоне фронта ликвидировано до восьми десятков всушников. Там же были разгромлены три французские артустановки CAESAR. Также была разрушена мощная артиллерийская система М-777.

Кроме того, на территории Донецкой народной республики был ликвидирован крупный склад боеприпасов Вооруженных сил Незалежной и радиолокационная станция американского производства.

На Южнодонецком направлении нашим войскам удалось занять более выгодные позиции, в ходе боев было ликвидировано более трех десятков украинских вояк.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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