Когда на кону донорские вливания, в ход для укрепления власти идут любые методы

Экс-глава Минобороны Донецкой Народной республики Игорь Стрелков выразил уверенность, что противник вполне способен оставить в Бахмуте "гарнизон смертников", чтобы уцепиться за последнее средство удержать за собой город.

Напомним, "Вагнер", по последним данным, смог в ходе штурма взять под контроль населенный пункт Клещеевка к юго-западу от города. По некоторой вероятности, Бахмут тем самым оказывается в окружении полукольца.

Непонятно, каким образом отреагирует Генштаб ВСУ. Противник последние месяцы пытался выкрасть время, разменивая территории и пытаясь отбить контрнаступление российских войск живой силой. Впрочем, считает Стрелков, с Донбассом на политическом и идеологическом уровне украинское руководство вполне легко расстанется – регион для Киева служит исключительно обширной укрепительно-оборонительной линией. Здесь ВСУ ни разу не пытались перейти в действительно масштабное наступление. Но Бахмут представляет ценность для Киева из-за престижа и военной пропаганды – на кону также поставки оружия от Запада, которому также важно формировать перед обывателями картинку.

Стрелков уверен, что Генштаб ВСУ вполне способен оставить в Бахмуте "гарнизон смертников", чтобы выиграть время и сформировать очередную красивую легенду, как обороняются "герои" – история, сравнимая с Азовсталью и батальоном "Азов"*.

*организация запрещена на территории России