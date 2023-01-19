Пара армий и сотни танков: Киев обратился к НАТО с неслыханными требованиями

Сотни танков Украине не хватит точно

Министр обороны Украины Алексей Резников выступит 20 января на авиабазе "Рамштайн" в Германии. Глава ведомства уже запускает в медиа необходимые для Киева месседжи в преддверие этого знакового для НАТО события.

В частности, Резников решил перечислить все виды вооружения, которые потребуются ВСУ в военном конфликте против России. Приоритетом министр назвал средства противовоздушной обороны, которые так нужны украинским войскам из-за атак российских БПЛА.

Вместе с тем министр заявил, что Киев уже начал получать зенитно-ракетные комплексы, включая Patriot, NASAMS, IRIS-T, Crotale. Проблема же заключается в их малом количестве.

Резников озвучил следующую проблему: острый дефицит бронетехники. Главным образом, в танках, артиллерии и бронеавтомобилях. Основная часть поставок техники из стран Североатлантического альянса в скором времени выходит из строя после попадания на фронт – в связи с этим глава оборонного ведомства Украины обратился к союзникам с просьбой решить проблему.