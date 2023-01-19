Пара армий и сотни танков: Киев обратился к НАТО с неслыханными требованиями

Пара армий и сотни танков: Киев обратился к НАТО с неслыханными требованиями
Фото: t.me/ukraina_ru
Сотни танков Украине не хватит точно

Министр обороны Украины Алексей Резников выступит 20 января на авиабазе "Рамштайн" в Германии. Глава ведомства уже запускает в медиа необходимые для Киева месседжи в преддверие этого знакового для НАТО события. 

В частности, Резников решил перечислить все виды вооружения, которые потребуются ВСУ в военном конфликте против России. Приоритетом министр назвал средства противовоздушной обороны, которые так нужны украинским войскам из-за атак российских БПЛА.

Вместе с тем министр заявил, что Киев уже начал получать зенитно-ракетные комплексы, включая Patriot, NASAMS, IRIS-T, Crotale. Проблема же заключается в их малом количестве.

Резников озвучил следующую проблему: острый дефицит бронетехники. Главным образом, в танках, артиллерии и бронеавтомобилях. Основная часть поставок техники из стран Североатлантического альянса в скором времени выходит из строя после попадания на фронт – в связи с этим глава оборонного ведомства Украины обратился к союзникам с просьбой решить проблему.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Киев был бы взят": СБУ застрелила переговорщика за "шпионаж" в пользу России

Постепенно вскрываются кровавые преступления режима

Вагнеровцы захватили важный населенный пункт под Артемовском

Не за горами освобождение Бахмута

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей