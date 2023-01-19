А к апрелю от ВСУ уже ничего не останется, считает эксперт

В настоящее время доля вооружения НАТО у ВСУ составляет примерно 25 процентов. Даже если довести эту цифру до 40%, на фронте показатель в целом мало отразится. Украинские войска ужасающе быстро расходуют 150-мм снаряды из Болгарии из Израиля – хватает одной недели, указывает глава Центра военных и политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Запасы, оставшиеся с советских времен, ВСУ практически израсходовали. Затем в ход пошло то, что пылилось в европейских складах, однако украинские войска не стали жалеть и эти "подарки". Поэтому Запад повышает ставки, шаря по карманам уже у собственных налогоплательщиков.

Киев же мечтает, чтобы все европейские государства смогли "скинуться" и отправить сотню-другую "Леопардов", из которых можно было бы сколотить танковую бригаду. Хотя РФ уже уничтожила свыше трех тысяч танков противника – цифру признает само Министерство обороны Украины.

Таким образом, считает спикер, темпы наступления противник в ближайшей перспективе сбить не сможет.

"Мы не психопаты и не станем делать что-то просто так. До апреля, считаю, все будет решено", – высказался Подберезкин.

А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что расширение военное помощи Запада Киеву лишь усугубит украинский конфликт, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".