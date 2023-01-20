Наши бойцы успешно выполняют поставленные перед ними задачи

На территории Донбасса не прекращаются ожесточенные бои. Военные корреспонденты стараются максимально наглядно демонстрировать происходящее на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства.



"Пятый канал" публикует эпичные кадры с работой российских гаубиц Д-20. С помощью мощного вооружения наши бойцы нанесли сокрушительные удары по пехоте Вооруженных сил Незалежной.

Наши военные обрабатывают позиции противника из всех доступных им средств. Отмечается, что украинские шпионы часто пытаются разведать обстановку, на что получают огненный "привет".