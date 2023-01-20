Мощные российские гаубицы наносят удары по пехоте ВСУ - видео

Наши бойцы успешно выполняют поставленные перед ними задачи

На территории Донбасса не прекращаются ожесточенные бои. Военные корреспонденты стараются максимально наглядно демонстрировать происходящее на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства.

"Пятый канал" публикует эпичные кадры с работой российских гаубиц Д-20. С помощью мощного вооружения наши бойцы нанесли сокрушительные удары по пехоте Вооруженных сил Незалежной.



Наши военные обрабатывают позиции противника из всех доступных им средств. Отмечается, что украинские шпионы часто пытаются разведать обстановку, на что получают огненный "привет".

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров

Киев обратился к НАТО с самым наглым требованием в истории

Сотни танков Украине не хватит точно

Зеленский готов оставить в Бахмуте "гарнизон смертников" - аналитик

Когда на кону донорские вливания, в ход для укрепления власти идут любые методы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей