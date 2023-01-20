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На территории Незалежной продолжаются ожесточенные бои. Как известно, именно западные государства оказывают киевскому режиму беспрецедентную поддержку, чем затягивают конфликт и усугубляют ситуацию. С любопытным заявлением на этот счет выступили в главном оборонном ведомстве Соединенных Штатов Америки.
Так, руководитель Пентагона Ллойд Остин считает, что именно сейчас в украинском конфликте наступил переломный момент. Что конкретно имеет в виду американская сторона, государственный деятель объяснять не стал.
Однако руководитель главного военного ведомства США при этот особо подчеркнул, что в таких условиях западные страны не должны "отступать" и обязаны сделать все для того, чтобы поддержать киевский режим. Остин отметил, что на поведение коллективного Запада "смотрят Кремль и Киев" и призвал коллег к решительным действиям.
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