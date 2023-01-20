Взрывы были настолько мощными, что затряслась стоящая вдали камера, на которую снималось происходящее

Вооруженные силы Украины несут огромные потери в живой силе в направлении "Сватово". Российские войска применяют "Солнцепеки" в Луганской Народной республики после выявлений позиций ВСУ.

После полученных координат "Солцнепек" залпом атакует позицию противника. В ходе одной из атак термобарическими снарядами раздались мощнейшие взрывы – ударные волны пошатнули даже камеру, на которой снималось происходящее.

Согласно приведенным данным, атака произошла в районе населенного пункта Новоселовское. О конкретных потерях ВСУ информация не раскрывается.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", интенсивные боевые действия в настоящее время идут на Запорожском направлении. РФ осуществляет локальное наступление у Орехова. Удалось освободить четыре населенных пункта.