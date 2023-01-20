ВС РФ берут Бахмут в оперативное окружение - Пушилин

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Ситуация под Бахмутом разворачивается явно не в пользу Вооруженных сил Украины. По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, отряды "Вагнера" начинают оперативно окружать город.
Чиновник уточнил, что в настоящее время боевые столкновения с противником проходят в районе мясокомбината. "Вагнер" продвигается в городе как в дневное время суток, так и ночью.
Один из командиров подразделений "Вагнера" заявил ранее журналистам, что союзные войска идут в наступление – бои проходят непосредственно на территории Бахмута. Промышленная зона перешла под контроль российской армии, в настоящее время проводится зачистка жилых районов от противника.
Вместе с тем силы ВС РФ взяли под контроль Клещеевку, расположенную в южном направлении от города, что позволяет в перспективе выйти на коммуникационные линии ВСУ и отрезать украинский гарнизон в самом Бахмуте. Ситуация для ВСУ критическая.
Наши бойцы продолжают продвижение
Украина обречена на провал