Шеф Пентагона отказал Зеленскому в танках

Однако кое-что Киев вытряс из союзников

Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин объявил о готовности союзников выделить Украине новое оружие. В ходе пресс-конференции, посвященной итогам встречи в Рамштайне, Остин указал, что внутри НАТО лишь подтвердили готовность и стремление членов альянса наращивать военную поддержку Киеву.

Руководитель Пентагона отметил, что Швеция передаст Вооруженным силам Украина 90 БМП с гаубицами, Дания отправит девятнадцать гаубиц, Латвия предоставит переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер", а также вертолеты. Из Эстонии перебросят 155-мм гаубицы.

Нидерланды обещали передать ВСУ ракеты с системами ПРО, Амстердам также сообщил, что обучит личный состав ВСУ работе с техникой.

"Мы по-настоящему сосредоточены на обеспечении Украины средствами, необходимыми им для успеха. У нас имеется окно возможностей", – высказался Ллойд.

Глава американского оборонного ведомства добавил, что Штаты не принимали решения о поставках "Абрамсов" для Украины, такого решения не принимали и в ФРГ.