Наша армия продолжает продвижение по этому направлению

Сегодня, 21 января, стало известно о серьезном прорыве Армии Российской Федерации на Запорожском направлении. Сообщается, что нашим бойцам удалось прорвать первую линию обороны украинского противника. Такой важной информацией с общественностью поделился представитель местных властей Владимир Рогов.



Член главного совета администрации Запорожья добавил, что в регионе продолжаются ожесточенные бои. Ранее стало известно, что Вооруженным силам России удалось продвинуться вглубь Запорожской области на семь километров. Армия России делает все необходимое для того, чтобы освободить захваченные украинскими оккупантами населенные пункты.

"Первая линия обороны на Запорожском направлении взломана", – сообщил Рогов.

Высокопоставленный представитель властей добавил, что по всему фронту российские бойцы сохраняют преимущество. В ряде точек мы продолжаем активное наступление, а где-то ведем разведку боем.

Напомним, после проведения референдума Запорожье стало частью нашей страны. На сегодняшний день Российская Федерация полностью контролирует более 70% региона. Киевский режим оккупировал оставшиеся земли с областным центром – городом Запорожье.