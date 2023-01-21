Покинуть Бахмут: США придумали для ВСУ хитроумный ход конем

Покинуть Бахмут: США придумали для ВСУ хитроумный ход конем
Фото: www.unsplash.com
Западные эксперты по уши погрязли в украинском конфликте

Действия Вооруженных сил Украины остаются под бдительным контролем американских кураторов. Как известно, именно западные эксперты принимают многие важнейшие стратегические решения по шагам киевского режима. Так, журналистам удалось выяснить о рекомендациях, данных по ситуации в ДНР.

Оказалось, что вашингтонская администрация считает целесообразным оставить Артемовск (украинское название Бахмут). Мол, такой шаг в текущем положении дел будет самым разумным. Американские кураторы предлагают Киеву вывести войска из этого города с тем, чтобы консолидировать силы в другой точке фронта.

Так, по словам источника, который любезно поделился информацией с зарубежными журналистами, американские стратеги считают более перспективным наступление на юге. Они хотят перевести внимание Вооруженных сил Незалежной к подготовке к атаке.

Американцы рассудили, что киевскому режиму не хватит ресурсов на одновременное удержание города и проведение подготовительной работы к запланированному на весну наступлению. Сейчас украинским боевикам стоит заняться переоснащением и пройти подготовку по программам под руководством Соединенных Штатов Америки.

Источник: Agency France Press ✓ Надежный источник
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