Западные эксперты по уши погрязли в украинском конфликте

Действия Вооруженных сил Украины остаются под бдительным контролем американских кураторов. Как известно, именно западные эксперты принимают многие важнейшие стратегические решения по шагам киевского режима. Так, журналистам удалось выяснить о рекомендациях, данных по ситуации в ДНР.



Оказалось, что вашингтонская администрация считает целесообразным оставить Артемовск (украинское название Бахмут). Мол, такой шаг в текущем положении дел будет самым разумным. Американские кураторы предлагают Киеву вывести войска из этого города с тем, чтобы консолидировать силы в другой точке фронта.

Так, по словам источника, который любезно поделился информацией с зарубежными журналистами, американские стратеги считают более перспективным наступление на юге. Они хотят перевести внимание Вооруженных сил Незалежной к подготовке к атаке.

Американцы рассудили, что киевскому режиму не хватит ресурсов на одновременное удержание города и проведение подготовительной работы к запланированному на весну наступлению. Сейчас украинским боевикам стоит заняться переоснащением и пройти подготовку по программам под руководством Соединенных Штатов Америки.