Украина нанесла удар по сельскохозяйственному заводу в Курской области

Украина нанесла удар по сельскохозяйственному заводу в Курской области
Фото: www.unsplash.com
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Сегодня, 21 января, тревожные новости пришли из Курской области. Стало известно, что на один из населенных пунктов этого субъекта Российской Федерации напали Вооруженные силы Незалежной. Сообщается, что объектом для очередной атаки стал комбинат по переработке зерна, расположенный в поселке Теткино.

Такими тревожными новостями с общественностью поделился глава региона Роман Старовойт. Губернатор сообщил, что украинские боевики бросили в крупный сельскохозяйственный завод несколько гранат. Стоит отметить, что для своих атак незалежные выбирают именно гражданскую инфраструктуру, а не военные объекты.

Губернатор Курской области подчеркнул, что в результате сброса двух гранат на мелькомбинат в поселке Теткино заводу были нанесены только несущественные повреждения. К счастью, атака украинских боевиков не привела к смертям и ранениям среди работников завода и жителей поселка.

Приграничный населенный пункт Теткино на регулярной основе подвергается атакам со стороны украинцев. Только 8 января там было зафиксировано не менее десяти прилетов со стороны украинского государства.

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