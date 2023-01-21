Украинские боевики продолжают терроризировать мирных граждан

Многострадальные земли двух донбасских республик регулярно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Незалежной. От нападения украинских боевиков страдают мирные граждане. Удивительная история случилась с жителем Донецка.



Мужчина серьезно пострадал из-за очередного обстрела со стороны Украины. Как передает "Пятый канал", осколок снаряда попал ему прямо в сердце.

Такая тяжелая рана привела к тому, что у несчастного наступила клиническая смерть. Однако донецкие врачи сделали невозможное и вытащили мужчину с того света. Операция по извлечению осколка прошла успешно.