Генерал выступил с важным заявлением о всеобщей мобилизации в России

Генерал выступил с важным заявлением о всеобщей мобилизации в России
Фото: Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Он предупредил, что ждать такого исхода можно только при одном условии

Генерал армии Виктор Соболев утверждает, что если конфликт на Украине выйдет за пределы одной страны, то в России следует ждать всеобщей мобилизации – никаких отсрочек для различных групп россиян в таких условиях предусмотрено не будет.

Он допускает, что подобный исход возможен в том случае, если российские войска начнут терпеть поражение на поле боя, а театр военных действий расширится в сторону Польши или Прибалтики. Тогда следует ждать объявления всеобщей мобилизации в стране, уверен военный.

"Уж тогда никто не будет смотреть, у кого сколько детей и все остальное, "поедем все"", – приводит его слова News.ru.

Соболев отдельно подчеркнул, что ждать всеобщей мобилизации россиянам в 2023 году точно не стоит – сейчас этого вопроса на повестке у российских властей нет. По его словам, и частичного призыва "абсолютно точно не будет", поскольку у ВС РФ нет базы мобилизационного развертывания. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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