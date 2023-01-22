Саудовская Аравия объявила о переговорах между Россией и Украиной

Саудовская Аравия объявила о переговорах между Россией и Украиной
Фото: unsplash.com
Еще одна страна подключилась к решению конфликта

Эр-Рияд ведет переговоры между Москвой и Киевом, чтобы побудить обе стороны прекратить военное столкновение. Такое заявление сделал министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан.

Дипломат подчеркнул, что и ранее власти страны вместе с ОАЭ сыграли важную роль в обмене пленными между Россией и Украиной. Однако главная цель такой деятельности – заставить государства сложить оружие. 

"Думаю, что все согласны с тем, что единственный способ, которым этот конфликт в конечном итоге закончится, – это переговоры", – отметил он.

По словам Фархана, говорить о каких-то конкретных результатах в этом направлении преждевременно, поскольку на текущем этапе такие раскрытия "бесполезны". Единственное, что он отметил – обе стороны пока далеки от решения конфликта дипломатическим путем. 

Он выразил надежду, что Саудовская Аравия сможет сделать все, что будет в ее силах, когда окно для начала мирного урегулирования будет окончательно открыто. 

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
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