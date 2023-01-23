До окончательного освобождения ЛДНР остается примерно полтора месяца, уверен аналитик

События последних двух недель свидетельствуют, что украинское командование упустило инициативу в военном конфликте с РФ. Сейчас тон задает российская армия, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин.

В реальности, однако, успехи ВС РФ не назвать стратегическими – пока что приходится говорить лишь о тактическом продвижении вперед, что позволяет до некоторого времени улучшать позиции и наносить огромный урон украинским войскам.

Противник не дремлет и точно не стоит на месте. Киев намерен мобилизовать в ударные сроки минимум 150 тысяч человек для формирования двух ударных корпусов. За январь западные союзники передали ВСУ комплект техники на три пехотные бригады. В Конгрессе США призывают увеличить поставки дальнобойных ракет ATACMS для "атаки на Крым", пишет РИА ФАН.

Украинские власти наверняка получат танки – как минимум от Великобритании и Польши. Со стратегической точки зрения это мало чем поможет, однако боевые действия как минимум затянутся.

Шурыгин уверен, что в конце зимы последние линии противника в Донбассе будут продавлены – речь идет о фронтовой линииКонстантиновка–Краматорск–Северск. ВСУ пока отступают, зализывая раны и заменяя войска территориальной обороной. Поэтому, кстати говоря, задача для российских войска иоблегчена.

По информации телеканала 360, в результате обстрела ВСУ по Кременной погибла двухмесячная девочка, еще четыре человека пострадали. ВСУ используют в Кременной средства РЭБ для подавления связи – потому информация о гибели ребенка дошла до ЛНР двое суток спустя. Пострадавшие – двое мужчин и двое женщин, уточняет "Свободная Пресса".