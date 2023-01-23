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Конфликт на территории украинского государства остается одной из самых значимых тем мировой повестки. Очевидно, что на территории Незалежной ведущую роль играют Соединенные Штаты Америки. Однако развитие событий продемонстрировало самые слабые места этого государства.
К соответствующим выводам пришли аналитики весьма солидного учреждения – Центра стратегических и международных исследований. Эксперты подчеркивают, что ситуация на территории Незалежной продемонстрировала уязвимость военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки.
Специалисты особо отметили, что такая маломощность американской военной машины говорит о том, что страна точно не сможет вести победоносные военные действия в борьбе с Китайской Народной Республикой.
Отмечается, что Вашингтон проигрывает в конкурентной среде, которая сложилась в области безопасности. Более того, аналитики уверены, что американцы будут не способны воевать с китайцами, так как очень быстро израсходуют имеющиеся у них боеприпасы. Пустые склады станут ахиллесовой пятой Града на холме.
Аналитики подчеркивают, что Пентагон не может обеспечить оперативное пополнение запасов оружия. Уже сейчас при поддержке Украины они опустились до критически низкого уровня.
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