Минобороны показало работу мощных беспилотников "Орлан-10"
Дроны оказывают серьезную поддержку нашей армии
Сегодня, 24 января – ровно 11 месяцев с начала проведения специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Наши бойцы продолжают выполнять поставленные перед ними задачи, в чем им помогает мощное современное вооружение.
В общем доступе появился видеоролик с работой высокоэффективных беспилотников "Орлан-10". Эпичные кадры публикуют журналисты "Пятого канала".
Отмечается, что беспилотные летательные аппараты помогают нашим военнослужащим проводить корректировку огня, а также обнаруживают позиции противника и контролируют его перемещение по линии фронта.