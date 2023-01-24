Минобороны показало работу мощных беспилотников "Орлан-10"

Дроны оказывают серьезную поддержку нашей армии

Сегодня, 24 января – ровно 11 месяцев с начала проведения специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Наши бойцы продолжают выполнять поставленные перед ними задачи, в чем им помогает мощное современное вооружение.

В общем доступе появился видеоролик с работой высокоэффективных беспилотников "Орлан-10". Эпичные кадры публикуют журналисты "Пятого канала".



Отмечается, что беспилотные летательные аппараты помогают нашим военнослужащим проводить корректировку огня, а также обнаруживают позиции противника и контролируют его перемещение по линии фронта.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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