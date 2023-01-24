США потребовали от Украины сдать Бахмут России - СМИ

Украинский лидер не спешит соглашаться с американцами

Официальные лица США и Запада призывают Украину переключить свое внимание с жестоких многомесячных боев в восточном городе Бахмут на приоритетное потенциальное наступление на юге, используя новую тактику с задействованием недавно переданного Западом вооружения. Об этом сообщили официальные лица США и Украины.

Сейчас, по словам американцев, Артемовск (Бахмут) является не настолько приоритетной точкой с военной точки зрения, учитывая огромные разрушения после боев.

Вашингтон предлагает Киеву перебросить часть подразделений с артемовского направления на юг, чтобы подготовиться к вероятному ожесточению конфронтации весной. В качестве тактики они хотят использовать стиль механизированных маневренных боев, чтобы предпринимать быстрые и непредвиденные действия против ВС РФ.

Однако, несмотря на просьбы США, Зеленский пока не хочет отказываться от Бахмута. По его мнению, удержание города даст ВСУ больше шансов вернуть контроль над всем Донбассом. Победа России, напротив, выведет российские войска к другим важным населенным пунктам – Славянску и Краматорску.