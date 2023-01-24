Шольц принял окончательное решение по отправке танков ВСУ

Германия собирается пойти на риск

После многомесячных споров с союзниками по НАТО из-за отправки танков Leopard 2 на Украину канцлер Германии Олаф Шольц принял окончательное решение. Издание Spiegel сообщило, что Берлин поставит тяжелое вооружение ВСУ.

Пока речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6. Другие союзники, в том числе из Скандинавии, также собираются поставить боевые танки Украине. Разрешение на поставки уже готовит Федеральное правительство Германии – оно позволит Польше отправить немецкое тяжелое вооружение ВСУ.

"Решению Германии, по-видимому, предшествовали интенсивные консультации в течение нескольких дней с союзниками, особенно в Вашингтоне. Шольц всегда подчеркивал, что он хотел поставлять боевые танки только совместно с другими странами, такими как США", – указывается в статье.

Шольц решился поставить Leopard после того, как стало известно о намерении американцев отправить на Украину Abrams, чтобы побудить Берлин принять положительное решение. Поговаривали, что из-за этого у канцлера были существенные разногласия с Вашингтоном.

Поставки немецких танков будут поступать со складов Бундесвера. В среднесрочной и долгосрочной перспективе могут быть подготовлены к использованию и другие боевые танки из промышленных запасов.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка тяжелого вооружения станет существенной эскалацией и может рассматриваться как агрессия в отношении России со стороны НАТО.