Киевский режим не готов сдавать позиции

Весь мир с замиранием сердца продолжает следить за событиями, разворачивающимся на территории украинского государства и ряда бывших земель этой страны. Запорожская область остается одной из самых горячих точек фронта. Недавно были раскрыты планы киевского режима на этот новый российский регион.



Важной информацией поделился представитель местных властей Владимир Рогов. Высокопоставленный госслужащий сообщил, что Вооруженные силы Незалежной рассчитывали провести успешную атаку в этом регионе. Именно с ней связаны появившиеся на днях в информационном пространстве данные о резко возросшей активности украинского противника.



Однако слаженные действия бойцов Армии России смешали незалежным боевикам все карты.

"Были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобожденную часть Запорожской области", – рассказал представитель региональных властей.

Рогов отдельно отметил, что незалежные боевики хотели захватить Запорожье, чтобы получить выход к побережью Азовского моря.



Тем временем, простые жители Донбасса пытаются вернуться к мирной жизни. Как отмечает телеканал "360", многострадальной Лисичанск, несмотря на обстрелы, занимается восстановлением инфраструктуры.

