Незалежные готовы на любые ухищрения

Больше 11 месяцев на территории украинского государства продолжается специальная военная операция нашей страны по демилитаризации киевского режима. Нужно отдать должное противнику – некоторым незалежным воякам настолько промыли мозги, что они готовы на все, лишь бы насолить России и новым российским регионам.



Так, два хитроумных боевика тайно пробрались на территорию Донецкой народной республики, сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей". Какие козни планировали осуществить кровожадные слуги киевского режима, остается только гадать.



Для того, чтобы беспрепятственно находиться на территории российского субъекта, украинцы пошли на хитроумную уловку. Они переоделись в форму Армии Российской Федерации и рассчитывали сойти за русских, сообщает информационный ресурс РИА ФАН.



Однако коварная задумка провалилась. Бдительные донецкие бойцы схватили диверсантов под Авдеевкой. Сообщается, что преступники собирались проникнуть в тыл войск.



Схватить злоумышленников удалось благодаря внимательным жителям города. Мужчин задержали у дороги, где они пытались под видом российских военных изъять у мирных жителей личные автомобили для "военных нужд". Разумеется, наши бойцы такими делами не промышляют, ситуация насторожила граждан, которые тут же обратились к настоящим военным.

